Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 2 novembre : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 2 novembre 2025, vos épisodes ce soir – Ce soir à la télé, France 3 lance la saison 5 inédite de la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 3.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 2 novembre 2025 : votre épisode ce soir

Épisode 3 – Un combat pour la justice

Quand une femme politique locale est retrouvée assassinée dans un club de boxe thaï à Elseneur, Dan et Flemming découvrent qu’au sein de son entourage, les tensions étaient vives et que chacun aurait pu avoir une raison de la faire disparaître. Alors qu’ils tentent de démêler les mensonges et les faux-semblants, Otto, de son côté, continue à manœuvrer dans l’ombre, au grand désespoir de Joséfine…

Avec Peter Mygind (Dan Sommerdahl), André Babikian (Flemming Torp), Laura Drasbæk (Marianne Sommerdahl), Mathias Käki Jørgensen (Benjamin), Lise Baastrup (Nadia), Lotte Andersen (Hanegaard), Mia Helene Højgaard (Laura Sommerdahl), Kurt Ravn (Otto), Maibritt Saerens (Josefine sundby)



Les enquêtes de Dan Sommerdahl : rappel de la présentation de la saison 5

Six mois après les tragédies qui ont bouleversé Elseneur, les plaies restent ouvertes. Déterminé à prouver l’innocence de sa compagne Joséfine, emprisonnée pour trafic de drogue, Dan Sommerdahl est prêt à tout. Il est le seul à connaître la vérité : Joséfine a risqué sa liberté pour une cause bien plus grande — permettre à une famille de réfugiés de rejoindre la Suède. Un secret qu’il porte seul, au prix de son isolement croissant.

Alors que de nouveaux meurtres secouent la ville, la pression s’intensifie autour de Dan, déchiré entre ses principes, l’incompréhension de ses proches et un passé prêt à refaire surface. Rouvrir l’enquête pourrait dévoiler les écoutes illégales de Marianne et Flemming… et avoir des conséquences dévastatrices.

Entre trahisons, rivalités et alliances inattendues, l’équilibre du trio vacille. Deux nouveaux adversaires apparaissent : Astrid, la nièce d’Otto, bien décidée à préserver les intérêts de son oncle en maintenant Joséfine derrière les barreaux, et Nick Jansen, le chef de la brigade antidrogue, qui a repris l’affaire et entend empêcher Dan de s’y immiscer.

« Les enquêtes de Dan Sommerdahl » saison 5, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV