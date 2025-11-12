Demain Nous Appartient spoiler : Diane et Esmée disparaissent ! (vidéo épisode du 18 novembre)



Demain nous appartient spoiler – L’inquiétude va continuer de grimper au lycée Georges Brassens dans quelques jours dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Diane et Esmée sont absentes du lycée !











Jordan et Violette s’inquiètent et décident d’aller alerter Erica dans son bureau. La proviseure leur assure que tout va bien, leur parrain a appeler pour prévenir qu’elles étaient malades. Mais Jordan et Violette peinent à y croire et se montrent insistants… Eric les recadre, ils doivent laisser les deux soeurs Colin tranquilles !

Jordan et Violette ont-ils raison de s’inquiéter ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2076 du 18 novembre 2025 : Diane et Esmée ne viennent plus au lycée

