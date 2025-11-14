Demain Nous Appartient du 14 novembre : Judith et Violette font une découverte choc (résumé + vidéo épisode 2074 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 14 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2074 de DNA – Judith et Violette vont faire une découverte choc ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et Victoire commence à se poser des questions sur Fred…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 14 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2074

Au commissariat, Jordan et Judith racontent à Karim leur intrusion chez les Colin. Cachés derrière la voiture de Luc, ils ont échappé à sa vigilance grâce à un chat. Ils évoquent aussi le bleu sur le poignet d’Esmée, mais Karim estime que rien ne constitue une preuve et leur ordonne de laisser les Colin tranquilles.

Au Spoon, Audrey reproche à Jordan et Judith leurs prises de risque. Judith, marquée par le meurtre d’une amie aux États-Unis, refuse pourtant d’arrêter d’enquêter. Avec Violette, elle convainc Jordan de faire une pause… sans lui avouer qu’elles comptent continuer seules.



Publicité





Le soir, Alex s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Judith, qui est en réalité en planque avec Violette devant chez les Colin. Les deux jeunes filles voient Luc charger un corps inanimé dans son coffre.

Parallèlement, Victoire s’agace du comportement étrange de Fred, qui multiplie le ménage et garde des informations pour lui. Lors du pot de départ de Marine, son discours maladroit crée un malaise… Plus tard, une déclaration d’amour fait retomber la tension.

De son côté, inquiète après un nouveau test de grossesse négatif, Soraya consulte Soizic, qui accepte de prescrire des examens malgré ses réticences. Gabriel l’accompagne.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Jordan et Violette en grand danger (vidéo épisode du 19 novembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 14 novembre- extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.