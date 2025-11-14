Plus Belle La Vie du 14 novembre 2025 : Jean-Paul soupçonne Louis (résumé + extrait vidéo épisode 464 en avance)



Plus belle la vie du 14 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 464 de PBLV – Jean-Paul soupçonne Louis du meurtre de Chabrol cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et il va découvrir sa voiture accidentée à l’avant…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 novembre 2025 – résumé de l’épisode 464

Zoé rejoint Louis et Barbara. Louis leur annonce la mort de Chabrol. Zoé ne comprend pas leur inquiétude, mais une enquête s’ouvre et Louis craint qu’elles aient laissé des traces. Zoé assure avoir respecté leur procédure. Barbara avoue ne pas avoir réussi à crocheter la serrure, ce qui inquiète encore plus Louis.

Sur place, Jean-Paul et Ariane découvrent la serrure crochetée et recueillent un témoignage parlant de deux femmes quittant l’appartement, rejointes par un homme. Ils espèrent trouver des empreintes et visionner la vidéosurveillance.



Plus tard, Jean-Paul confronte Ariane : elle lui a caché que c’est Chabrol qui a déclenché l’alerte sur Louis quelques jours plus tôt. Il révèle que Chabrol a appelé Louis 6 fois ces derniers jours et que les données de son bracelet bracelet ont été effacées. Il a aussi appris que Chabrol ne comptait pas accorder la liberté à Louis. Ariane pense que Louis n’a pas tué Chabrol et s’interroge plutôt sur les 30 000 euros retrouvés chez la victime.

Luna demande à Barbara si Louis ou elle sont impliqués. Barbara nie et pense que Chabrol faisait chanter d’autres détenus. Zoé dit à Louis que « s’y remettre » lui a fait du bien. Il se met en colère : elle doit oublier tout ce qu’il lui a appris. Zoé est furieuse et s’en va. Plus tard, Louis confie à Djawad qu’il n’est pas tranquille à cause de ce qu’il lui a remis la veille. Pendant ce temps, Jean-Paul et Ariane retrouvent sa voiture avec des impacts. Jean-Paul appelle Patrick : ils tiennent un suspect.

Apolline voit Léa : son eczéma va mieux, elle a réussi son examen, mais son stress refait surface et quand Léa évoque ses parents, elle fait une crise de panique. Léa lui conseille une psy spécialisée, ce qu’Apolline refuse. Apolline explique ensuite à Léa qu’elle a coupé les ponts avec ses parents et qu’elle assume, même si le sujet reste douloureux. Léa lui rappelle qu’elle peut parler si besoin.

À la résidence, Mirta raconte à Yolande que son arrière-petit-fils est ingérable et espère que Luna pourrait l’héberger. Mais Luna refuse : ce n’est pas le bon moment. Mirta, déçue, la juge égoïste. Jules arrive et demande à Mirta de témoigner pour son article sur son grand-père, mais elle ne veut rien dire.

VIDÉO Plus belle la vie du 14 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.