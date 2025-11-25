Demain Nous Appartient du 25 novembre : Marceau dans un état grave, Bastien avoue tout ! (résumé + vidéo épisode 2081 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 25 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2081 de DNA – Marceau est hospitalisé dans un état grave ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Bastien avoue tout à sa mère, qui décide de mentir à la police pour le couvrir…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 25 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2081

Erica passe la nuit chez Bart et se réveille joyeuse, jusqu’à ce qu’un appel de l’hôpital l’informe que son fils Marceau est dans le coma après un grave traumatisme crânien. Bart l’accompagne aussitôt. Victoire pense qu’il a été agressé. Erica est anéantie.

La police enquête : Alex a retrouvé Marceau vers 20h, Bruno dit avoir vu un jeune en capuche vers 19h, et Damien récupère le vélo pour analyses. Georges et Martin rejoignent l’enquête. Au lycée, la nouvelle secoue les élèves, tandis que Bastien reste très discret. Interrogée, Erica explique que Marceau s’est bien intégré depuis leur arrivée cet été, mais qu’il avait des tensions avec Bastien, notamment une dispute la veille. Karim en fait sa principale piste, même si Georges doute de sa culpabilité.



Publicité





Mélody surprend Bastien en train de vomir. Pensant qu’il est malade, elle veut le ramener, mais Georges l’appelle : Bastien doit être entendu. En panique, l’adolescent avoue à sa mère qu’il a frappé Marceau jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Au commissariat, Mélody lui fournit un faux alibi, affirmant qu’il était chez elle.

En parallèle, Sylvain et Christelle restent campés sur leurs positions malgré Bruno et Alex qui tentent de les réconcilier. Touchée d’apprendre que Sylvain est cloué au lit par une bronchite, Christelle lui fait apporter un bouillon sans dire que cela vient d’elle.

Violette confie à Jordan qu’elle l’aime encore mais veut tourner la page, incapable de rester amie. Elle préfère couper totalement les ponts et se confie à Ellie, qui la réconforte. Enfin, Émilie rend visite à Luc, qui va bientôt sortir. Le soir, Jordan et Judith viennent lui présenter leurs excuses, mais Émilie n’est pas encore prête à pardonner.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Bart au coeur d’une terrible rumeur (vidéo épisode du 27 novembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 25 novembre- extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.