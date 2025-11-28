Star Academy estimations : Jeanne et Léo écrasent Lily et Théo L. (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à la veille du prime qui verra l’élimination de l’un des quatre académiciens nominés cette semaine : Jeanne, Léo, Théo L. ou Lily. Rappelons que c’est la semaine des destins liés et qu’ils sont soumis aux votes du public en binômes depuis mercredi soir.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est encore et toujours Jeanne et Léo qui sont largement en tête avec 61% des votes.







Ils sont encore en hausse et écrasent littéralement Lily et Théo L., qui tombent à 38,9%. C’est donc très tranché cette semaine et Jeanne et Léo s’imposent en grands favoris.



Rappelons que les téléspectateurs pourront sauver l’un des deux binômes nominés, tandis que le second verra son avenir confié aux académiciens. Ces derniers voteront samedi soir, à la fin du prime, pour repêcher l’un des deux candidats.

Alors, qui mérite de poursuivre l’aventure ? Qui doit s’arrêter là ? C’est à vous de décider en votant pour le binôme que vous souhaitez soutenir. Vous pouvez également partager votre avis en répondant à notre sondage. Celui-ci n’a qu’une valeur indicative : seuls vos votes officiels compteront réellement !

Sondage nominations semaine 6

Quel binôme doit rester au château ? Jeanne et Léo 61.13% Lily et Théo L. 38.87%

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.