Star Academy estimations : les Roses toujours en tête, les Bleus loin derrière (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations semaine 3 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à la veille du prochain prime et de l’élimination d’un troisième académicien. Qui sera le prochain à partir après Mehdi et Lenny ?


Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est l’équipe Rose (Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.) reste largement en tête avec 69,6% des votes.

Les Roses sont en légère hausse tandis que l’équipe Bleue (Ambre, Sarah, Léo, Mélissa et Noah) compte actuellement 30,4% des votes de notre sondage.

L’équipe Rose est donc grande favorite pour la première partie du prime, où le public va sauver l’une des deux équipes nominées. Rappelons qu’ensuite, l’équipe perdante s’affrontera en individuel.


Pour rappel, les téléspectateurs ont commencé à voter mardi soir pour tenter de sauver l’une des deux équipes. Lors du prime de vendredi, un nouveau vote aura lieu : le public devra cette fois désigner deux élèves à sauver au sein de l’équipe toujours en danger (un seul si ce sont les Bleus). Les professeurs repêcheront ensuite un élève supplémentaire, avant que les académiciens n’en sauvent un dernier. Celui qui ne sera pas retenu quittera alors l’aventure.

Quelle équipe mérite le plus de retourner au château de Dammarie-les-Lys ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre équipe préférée, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage Star Academy nominations semaine 3

Qui doit rester au château ?

Les Roses (Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.)
69.56%
Les Bleus (Ambre, Sarah, Léo, Mélissa, et Noah)
30.44%

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

