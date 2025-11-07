Plus Belle La Vie du 7 novembre 2025 : Louis au pied du mur ! (résumé + extrait vidéo épisode 459 en avance)



Plus belle la vie du 7 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 459 de PBLV – Philippe Delmas est mort mais des doutes subsistent dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Patrick et Jean-Paul ont du mal à croire en son suicide alors que Louis découvre les mauvaises intentions de Chabrol…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 novembre 2025 – résumé de l’épisode 458

Charlotte informe Patrick et Jean-Paul qu’un tuyau reliait le pot d’échappement à l’intérieur du véhicule : tout porte à croire à un suicide. Aucune empreinte autre que celles de Delmas n’a été relevée — il est bien mort. Patrick regrette qu’il échappe ainsi à la justice. Charlotte revient peu après : elle a découvert une petite étoile bleue près du pare-soleil. Jean-Paul remarque qu’elle ressemble à l’origami retrouvée près du corps de Basile, seule la couleur diffère.

Laura est sortie de l’hôpital et rentre à la résidence accompagnée de Morgane. Jules et Steve sont heureux de la revoir. Jules cherche à savoir comment elles ont échappé à Delmas, mais Laura préfère tourner la page. Morgane propose d’organiser une soirée pour détendre tout le monde.



Patrick, Jean-Paul et Idriss font le point. D’après l’autopsie, Delmas est bien mort d’une intoxication au monoxyde de carbone, mais il avait également ingéré des somnifères — comme Basile. Les coïncidences s’accumulent. Jean-Paul rapproche les deux origamis, mais Patrick doute que ce soit la signature de Delmas.

À la résidence, Patrick rend visite à Laura. Il lui montre l’origami et l’interroge sur Delmas. Elle affirme ne jamais l’avoir vu faire cela. Quant à la thèse du suicide, elle la juge improbable : “ce serait un abandon, et ça ne lui ressemble pas.” Patrick partage son sentiment. De son côté, Vadim retrouve Noémie. Il revient de chez sa mère, à qui il n’a pas réussi à annoncer la mort de Delmas. Noémie pense qu’elle finira par devoir l’apprendre, mais Vadim redoute qu’elle souffre de ne pas voir la justice rendue. Noémie lui dit que le monde est plus beau sans Delmas, et que ce sera peut-être une consolation. Vadim, lui, aurait préféré qu’il paye en prison.

Plus tard, Patrick, Jean-Paul et Idriss trinquent ensemble. Patrick reçoit un message de la juge les félicitant pour l’enquête. Officiellement, Delmas s’est suicidé, mais Jean-Paul a du mal à s’y résoudre : il est retourné perquisitionner chez lui, sans retrouver la moindre trace d’origami.

Au Mistral, Benoît Chabrol commande une menthe à l’eau à Djawad. Il vient l’interroger au sujet de Louis Robbie, expliquant qu’il est son conseiller de réinsertion et qu’il enquête dans le cadre d’une demande de levée de bracelet. Djawad précise que Louis est plus qu’un employé, c’est un ami. Chabrol évoque alors une « solidarité entre anciens détenus », révélant qu’il sait que Djawad a fait de la prison. Thomas les rejoint, mal à l’aise. Chabrol le félicite pour son gain au jeu à gratter, puis les quitte sur un inquiétant “à bientôt”. Djawad et Thomas restent tendus.

Audrey vient annoncer à Jennifer qu’elle lui a trouvé un logement : un ancien local commercial en cours de transformation. Le problème, c’est qu’il ne sera disponible que le mois prochain. Jennifer regrette le délai, mais Audrey la rassure : le temps passera vite. Audrey se rend ensuite dans le bureau de Chabrol. Il veut qu’elle confirme son témoignage du 24 octobre, lorsque Louis a enfreint son assignation à résidence. Surprise, elle lui rappelle avoir déjà signé sa déposition. Chabrol insiste : selon lui, Louis est un criminel récidiviste qui pourrait disparaître à tout moment. Audrey maintient sa version et s’offusque de ses insinuations, qu’elle juge insultantes.

Jennifer retrouve Luna, qui lui parle de l’appartement que lui a trouvé Audrey. Luna s’étonne que Jennifer supporte mal de vivre encore un mois avec Barbara et Louis. Gênée, Jennifer assure qu’Audrey a exagéré, mais Luna insiste et plaisante lourdement à propos de Louis, poussant Jennifer à écourter la discussion.

Djawad et Thomas confient à Louis qu’ils ne sentent pas du tout Chabrol. Louis explique qu’Alice Bataille lui a assuré que tout se passerait bien, pensant que le conseiller fait simplement du zèle. Il s’excuse de les mêler à tout ça, mais les rassure : ils n’ont rien à se reprocher.

Plus tard, Louis confronte Chabrol. Il lui demande s’il est vraiment nécessaire d’interroger tout son entourage. Chabrol affirme que oui. Louis précise que son avocate a déjà fourni tous les éléments nécessaires et qu’il a décidé de mener désormais une vie honnête. Chabrol se montre sceptique : selon les données GPS de son bracelet électronique, il aurait participé au casse de la Croix des Moulins. Puis il révèle son vrai visage : il exige 100 000 euros, sinon Louis retournera en prison…

