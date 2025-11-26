Star Academy : les duos et chansons du 7ème prime du 29 novembre dévoilés



Star Academy 2025, liste des duos et chansons du 7ème prime du samedi 29 novembre 2025 – C’est samedi qu’aura lieu le 7ème prime en direct de la Star Academy. Alors qu’un nouvel élève sera éliminé ce soir là, il s’agit d’un prime spécial destins liés et les élèves auront la chance de performer avec Gims, Linh, Tina Arena et Superbus.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2025, la liste des chansons du prime 7 du 29 novembre

En duos avec les artistes

– Gims et Sarah « Zombie »

– Gims avec Théo P. sur « Ninao » et avec Anouk sur « Parisienne »

– Linh et Léa « Ne me dis plus jamais »

– Tina Arena et Victor « I want to spend my lifetime loving you »

– Superbus et Mélissa « Lola »

Les grands moments du prime

L’auto-portrait : Anouk

Le tableau chanté / dansé : Théo P. sur « A Sky Full of Stars » de Coldplay

Battle du top 2 : Théo P. et Anouk sur « Le géant de papier » de Jean-Jacques Lafon



Les medley des binômes

Victor est Léa sur « Die With a Smile » de Lady Gaga et Bruno Mars

Sarah et Ambre sur « Ordinary » d’Alex Warren

Mélissa et Bastiaan sur « Pink Pony Club » de Chapell Roan

Chaque binôme nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Jeanne et Léo sur « Alter égo » de Jean-Louis Aubert

– Lily et Théo L. sur « M’envoler » de Jeck et Carla

Ils auront aussi une battle secrète. Il y aura un seul élève de chaque binôme qui chantera et ça devra rester secret jusqu’au prime.

Sondage nominations semaine 6

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.