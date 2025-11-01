Rugby Top 14 : suivre le match Toulouse / Stade Français en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulouse / Stade Français en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 1er novembre 2025 sur Canal+ ! Suite de la neuvième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Toulousain accueille le Stade Français Paris.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, le Stade Toulousain accueille le Stade Français au Stade Ernest‑Wallon. Toulouse, leader du championnat et invaincu à domicile, arrive sur cette rencontre avec une forte dynamique et l’ambition de poursuivre sur sa lancée.

Paris, de son côté, pointe juste derrière au classement avec le même nombre de points, et veut profiter de cette affiche pour s’imposer à l’extérieur — un défi de taille face à un adversaire aussi solide.



Toulouse / Stade Français la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Kinghorn ; 14.Capuozzo, 13.Chocobares, 12.Ahki, 11. Delibes ; 10.Mallia, 9.Graou ; 7.Roumat, 8.T. Ntamack, 6.Willis (cap.) ; 5.Vergé, 4.Elias ; 3.Ainu’u, 2.Lacombre, 1.Neti.

Remplaçants : 16. Hawkes, 17.Baille, 18.Bonnard-Martin, 19.Portat, 20.Castro Ferreira, 21.Gourgues, 22.Thomas, 23.Merkler.

Le XV de départ du Stade Français : 15. Barré ; 14. Laloi, 13. Ward, 12.Nene, 11.Ezeala ; 10.Carbonel, 9.Kerr Barlow ; 7.Briatte (cap.), 8.Macalou, 6.Halaifonua ; 5.Azagoh, 4.Gabrillagues ; 3.P. Alo-Emile, 2. Nicotera, 1.Iscaro

Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17. Paiva, 18. Pesenti, 19. Mapu, 20.Abadie, 21. Etien, 22. Ibo, 23.Melikidze

Toulouse / Stade Français en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulouse / Stade Français, 9ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.