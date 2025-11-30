Les Enquêtes de Vera du 30 novembre : vos épisodes ce soir sur France 3



Les Enquêtes de Vera du 30 novembre 2025 – Ce dimanche soir sur France 3, la série « Les Enquêtes de Vera » passe en mode rediffusions.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







Les Enquêtes de Vera du 30 novembre 2025 : votre épisode ce soir

Saison 12, épisode 1 « A contre-courant » : Un bateau s’est échoué sur la plage et on découvre à bord le corps d’un homme, Frank Channing, qui travaillait au conseil du Northumberland. Sa mort remonte à plusieurs jours. Il semble avoir reçu plusieurs coups au visage et au thorax. Vera découvre qu’il venait de se séparer avec sa femme et qu’il allait perdre son emploi après un comportement violent avec une de ses collègues. Pourtant, ces éléments ne correspondent pas au portrait de l’homme intègre que Vera a pu dresser au cours de son enquête. Elle apprend même que Frank était sur le point de dénoncer une compagnie de bus pour travail dissimulé et mise en danger de la vie d’autrui.

Saison 1, épisode 3 « Le piège à corbeaux » : Bella Furness, une agricultrice, est retrouvée morte dans une étable, le crâne violemment fracassé. Opposée à la construction d’une carrière qu’elle jugeait dévastatrice pour le paysage, elle s’était attiré plusieurs inimitiés. C’est Anne Preece, responsable de l’étude d’impact environnemental du projet, qui découvre le corps. Les premiers soupçons se tournent vers Godfrey Waugh, chargé de développer la future carrière, ainsi que vers Bev, une femme convaincue que Bella avait enlevé son fils Lee, disparu des années plus tôt. Lorsque Vera surprend Anne Preece et Godfrey Waugh échanger un baiser, elle se demande si Bella n’avait pas découvert leur liaison… et si cela ne lui avait pas coûté la vie.



