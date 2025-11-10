« Ghosts Fantômes en héritage » : votre nouvelle série ce soir sur TF1 (10 novembre 2025)



« Ghosts Fantômes en héritage » au programme TV du lundi 10 novembre 2025 – Ce lundi soir, TF1 diffuse la nouvelle série « Ghosts Fantômes en héritage » avec Camille Chamoux, Hafid F. Benamar, Natacha Lindinger, ou encore Fred Testot. Notez que la chaîne diffuse la saison en entier jusqu’à 00h50 !





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Ghosts Fantômes en héritage » du 10 novembre 2025, les épisodes

Episode 1 : Alison et Nabil, qui sont à court d’argent pour acheter leur première maison, héritent du jour au lendemain d’un immense château. Ils décident d’y emménager et envisagent de le transformer en hôtel. Cependant, le château est également habité par des fantômes, qui sont fermement opposés à cette idée. Suite à un accident, Alison peut les voir.

Episode 2 : Alison, qui se remet de son accident, peut désormais voir et entendre les fantômes. Nabil tente de la rassurer en lui expliquant qu’il s’agit d’effets secondaires dus à sa commotion cérébrale. Ce dernier commence les travaux de rénovation du château, tandis que les fantômes essaient de communiquer avec Alison.



Episode 3 : Les ouvriers ont commencé les travaux, ce qui insupporte les fantômes. Georges, le militaire, et Roland, l’homme politique, montent un plan pour les faire partir. À l’occasion de l’anniversaire de la mort de Daniel, le scout, ce dernier demande à Alison de faire passer un message à sa famille.

Episode 4 : Désespérés de devoir trouver de l’argent pour leur projet d’hôtellerie, Alison et Nabil voient finalement la chance leur sourire. Une société de production leur propose de louer leur château pour tourner un film historique. Ils voient débarquer l’acteur Pierre Jouvel, le « joker amoureux » d’Alison. Nabil est jaloux et Auguste, le poète fou amoureux d’elle, est furieux.

Episode 5 : Alison et Nabil font la connaissance de leur voisin fortuné, Jacques de Meuret. Il leur annonce qu’ils doivent lui verser un droit de passage. Pour tenter de régler la situation à l’amiable, ils décident de convier Jacques et sa femme à un dîner « bourgeois ». Au même moment, les fantômes organisent eux aussi une fête spéciale.

Episode 6 : Après avoir appris une bonne nouvelle, Alison et Nabil décident finalement de renoncer au château, qui n’est pas compatible avec leur projet de couple. Les fantômes, qui se sont attachés à eux, décident de tout faire pour les convaincre de rester et de ne pas vendre. Pendant ce temps, Georges essaie de trouver une nouvelle troupe à commander.

Personnages et interprètes

Avec : Camille Chamoux (Alison), Hafid F. Benamar (Nabil), Natacha Lindinger (Marie-Catherine), Fred Testot (Roland), Tiphaine Daviot (Berthe), François Vincentelli (Georges), Bruno Sanches (Daniel), Paul Scarfoglio (Auguste), Monsieur Poulpe (Tayac), Paul Deby (François), Camille Combal (Albos), Anouk Homewood (Isabelle), Pauline Pouchin (Gauloise), Michaël Perez (Gaulois), Jonas Dinal (Thierry), Yvan Naubron (Agent immobilier), Charlie Anson (Huggington)