Alex Hugo du 4 novembre 2025 : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Alex Hugo du 4 novembre 2025 – C’est un épisode inédit de votre série « Alex Hugo » qui vous attend ce soir sur France 3. Au programme, l’épisode intitulé « Le nouvel eldorado ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Alex Hugo du 4 novembre 2025 : « Le nouvel eldorado », l’histoire

Anne et Stéphane Gathier signalent à la gendarmerie rurale la disparition inquiétante de leur fils et de leur belle-fille, Clément et Léna. Clément n’est pas un inconnu : il est juge au tribunal de grande instance de Marseille. Le couple est parti en randonnée la veille et n’a plus donné signe de vie depuis.

Pour Alex, chaque minute compte : les deux randonneurs ont peut-être fait une mauvaise chute ou se sont égarés. Il décide de lancer immédiatement les recherches, accompagné de Caroline, guide de haute montagne.



Malgré ses efforts acharnés, la tension monte. Anne Gathier, de plus en plus nerveuse, perd patience et, doutant des compétences d’Alex, use de ses relations pour accélérer l’enquête. L’arrivée de Renart à Lusagne ajoute une nouvelle dimension à l’affaire : il révèle que Clément était récemment soumis à de fortes pressions dans le cadre de ses fonctions.

Alors que l’enquête piétine, Alex finit par retrouver Léna vivante. Mais la découverte s’accompagne d’un profond malaise : des zones d’ombre apparaissent, et le passé d’Alex vient soudain tout bouleverser.

Interprètes et personnages

Avec Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Christiane Millet (Anne Gathier), Thierry Hancisse, de la Comédie-Française (Stéphane Gathier), Clémence Thioly (Léna Gathier), Gauthier Battoue (Clément Gathier), Raphaëlle Agogué (Caroline), Paul Le Bourdon (Victor Passard), Noam Villa (Ruben), Tibor Audinos (Dorian Jollin), Frédéric Andrau (Philippe Passard), Cyrille de Gonzalgue (médecin secouriste), Laurence Saint-Louis-Augustin (médecin de l’hôpital), Greg Nardella (Pascal Roger)…