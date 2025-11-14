Ici tout commence du 14 novembre : Hector fait une annonce choc ! (résumé + vidéo épisode 1306 en avance)



Ici tout commence du 14 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1306 – Clotilde va enfin révéler la vérité à Hector ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». C’est elle qui était au volant et est responsable de l’accident dans lequel Hector a perdu sa jambe !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 14 novembre – résumé de l’épisode 1306

Clotilde raconte enfin l’accident : à 17 ans, sans permis, poussée par son père à essayer sa voiture sous une pluie battante, elle a perdu le contrôle et renversé Hector, alors cycliste. Auguste a refusé qu’ils l’emmènent à l’hôpital, a appelé les secours depuis une cabine et l’a ensuite empêchée de se dénoncer, lui promettant qu’Hector aurait malgré tout une belle vie. Clotilde, rongée par la culpabilité, a obéi.

De son côté, Andréa révèle à sa famille qu’Auguste a proposé à Léon de garder le silence contre la cession de l’hôtel, juste après l’amputation d’Hector. Elle pensait protéger l’avenir de son fils. Bouleversé d’apprendre qu’on lui a menti toute sa vie, Hector se sent trahi, malgré les justifications de sa mère. Ismaël, lui, comprend mal les choix de ses grands-parents. Bianca tente de relativiser, ce qui blesse Ismaël, qui finit par la repousser.



Teyssier et Rose rendent visite à Jeanne pour la soutenir et s’assurer que le partenariat tient toujours, mais elle préfère laisser Hector décider. De son côté, Joachim reste un soutien solide pour Clotilde, persuadé qu’Hector aura besoin de temps mais finira par lui pardonner. Pourtant, quand Hector arrive dans le bureau de Teyssier, il impose une condition : maintenir le partenariat seulement si Clotilde est renvoyée. Teyssier refuse net.

À l’Atelier, Billie et Tom admettent être heureux d’être restés en bons termes. Billie croit ensuite que c’est Tom qui lui fait des petites attentions — vaisselle, voiture nettoyée — mais découvre finalement que tout vient de Ferdinand, qui cherche à se racheter. À la ferme, Gaëtan et Angèle tentent maladroitement de sonder Alice sur la maternité. Une série de malentendus suit, jusqu’à ce qu’Alice finisse par aborder clairement le sujet : elle n’a jamais souhaité être mère. Gaëtan encaisse difficilement la nouvelle.

Ici tout commence du 14 novembre 2025 – extrait vidéo

