Plus Belle La Vie du 17 novembre 2025 : Luna soupçonnée, Zoé avoue (résumé + extrait vidéo épisode 465 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 17 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 465 de PBLV – Jean-Paul va finalement tourner ses soupçons vers Luna aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Zoé fait un aveu choc à Barbara…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 novembre 2025 – résumé de l’épisode 464

Charlotte informe Jean-Paul et Ariane que les débris retrouvés sur la scène du meurtre de Chabrol ne correspondent pas à la voiture de Louis Robbie. Elle leur remet le contenu de sa boîte à gants… Jean-Paul découvre que l’objet trouvé est un brouilleur. Il pense que Louis l’a utilisé pour tuer Chabrol. Ariane constate qu’aucune localisation du bracelet de Louis n’a été relevée entre 13h et 17h, l’heure du meurtre étant estimée à 16h. Jean-Paul le convoque. Pendant ce temps là, Barbara interroge Louis, qui a appris que sa voiture accidentée a été saisie. Elle lui demande s’il lui avouerait être impliqué dans la mort de Chabrol, il nie fermement et assure ne l’avoir prêtée à personne. Louis explique à Barbara qu’il avait rendez-vous avec un faussaire pour des passeports… Il reçoit un appel de la police, il est convoqué.

Jean-Paul interroge Louis sur le brouilleur. Louis affirme qu’il appartient à un client. Ariane dit qu’ils peuvent vérifier. Jean-Paul l’accuse du meurtre, mais Louis affirme qu’il était au Mistral au moment du cambriolage. De son côté, Zoé annonce à Barbara qu’elle a elle-même accidenté la voiture de Louis par vengeance et veut en informer la police. Barbara lui demande d’attendre. Jean-Paul reproche à Ariane son manque de fermeté avec Louis, mais elle assure qu’elle restera objective et propose qu’ils enquêtent l’un à charge, l’autre à décharge.



Publicité





Jean-Paul et Patrick pensent que Chabrol avait des arrangements avec des détenus. Ariane confirme et rappelle que les débris ne viennent pas de la voiture de Louis. Patrick libère Louis et demande la liste de tous les détenus suivis par Chabrol. Ariane apporte la liste des visites pénitentiaires. Jean-Paul y voit Luna, en liberté conditionnelle, et note que Barbara — compagne de Louis — était une complice présumée, et que Kyros est mort lui aussi percuté par une voiture. Il estime que Luna devient une suspecte crédible.

À la résidence, Vadim croise Noémie en buanderie. Après un flirt maladroit, elle accepte de monter dans sa chambre. Plus tard, leur moment intime tourne mal : Vadim a une « panne ». Noémie se moque et il finit par dire que son parfum le gêne ; elle s’en va. Vadim couche ensuite avec Mathilde, la copine de Zoé, et cherche à savoir ce qu’elle pense de lui.

Au Mistral, Thomas explique à Baptiste que Mathis veut reprendre la batterie. Mais Baptiste assure qu’il n’a pas les moyens de lui acheter. Thomas propose de payer mais Baptiste refuse. Il demande ensuite une avance à Blanche, qui ne peut pas. Chloé entend la conversation. Plus tard, Chloé demande à Baptiste comment il ne parvient pas à économiser malgré ses conditions de vie. Il explique qu’il met de côté pour un futur logement. Elle lui parle alors de sa propre expérience…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un habitant entre la vie et la mort, les résumés jusqu’au 5 décembre 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 17 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.