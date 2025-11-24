Ici tout commence du 24 novembre : Jeanne face à une grande proposition, Pénélope enceinte (résumé + vidéo épisode 1312 en avance)



Ici tout commence du 24 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1312 – Le partenariat avance et ce soir, Teyssier va faire une proposition à Jeanne Jourdain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». De son côté, Pénélope est bouleversée, elle pense être enceinte de Gary !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 24 novembre – résumé de l’épisode 1312

À l’Institut, Andréa vient parler à Ismaël. Elle le rassure : la crise cardiaque de son grand-père n’a aucun lien avec son coming out. Elle admet avoir été dure sans le vouloir et lui assure qu’elle l’aimera sans condition, même si elle fera encore des erreurs. Ismaël est profondément touché.

À l’hôtel Jourdain, Denis, le mari de Jeanne, revient. Lors d’un vote familial, tous souhaitent le départ d’Andréa, sauf Ismaël qui prend sa défense. Finalement, Jeanne et Hector lui retirent la gérance mais lui confient la supervision des cours dans le cadre du partenariat, ce qu’Andréa accepte. De son côté, Zoé prend des nouvelles de Bianca. Surprise par sa gentillesse, Bianca finit par se confier : elle va très mal. Zoé l’encourage à sortir de son isolement et à revenir en cours. Pendant ce temps là, Ismaël et Léonard savourent enfin leur relation et prévoient de passer Noël ensemble.



À l’hôtel, Teyssier, Rose, Clotilde, Hector et Jeanne officialisent les nouveaux rôles : Hector devient encadrant cuisine et chef du brunch, Denis prend la conciergerie. Teyssier, Rose, et Clotilde proposent à Jeanne d’être directrice adjointe de l’Institut. Elle accepte avec enthousiasme.

À la ferme, Stanislas et Angèle se réconcilient en reconnaissant leurs torts. Stanislas admet ne pas être fait pour le poste de directeur adjoint, d’autant qu’aucun contrat officiel n’a jamais été établi. Il annonce sa démission à Teyssier, qui accepte. Soulagé, Stanislas retrouve Jeanne en train de renégocier habilement le contrat d’Angèle, qui s’en sort très bien.

À la coloc, Pénélope avoue à Gaëtan et Billie qu’elle se sent mal à l’idée de travailler avec Gary et sa sœur, surtout que celle-ci lui a demandé de sonder les intentions du jeune homme. À l’Atelier, elle confronte Gary, l’accusant de jouer avec elles, mais Ninon les interrompt. Plus tard, se sentant de plus en plus mal, Pénélope assure à Ninon que Gary est déjà en couple. De retour à la coloc, Pénélope craque : elle a du retard, des nausées et des vertiges. Elle craint d’être enceinte… de Gary.

Ici tout commence du 24 novembre 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.