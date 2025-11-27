Plus Belle La Vie du 27 novembre 2025 : Djawad donne une info capitale à Ariane ! (résumé + extrait vidéo épisode 473 en avance)



Plus belle la vie du 27 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 473 de PBLV – Djawad va donner une info capitale sur Audrey à Ariane aujourd'hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Zoé va faire une découverte sur la lettre de rupture de Louis…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 novembre 2025 – résumé de l’épisode 473

Audrey entre chez Barbara et surprend Yaël en train de jouer. Depuis la caméra, Louis assiste à la scène. Audrey hésite à tuer aussi l’enfant, ce qui bouleverse Louis, qui hurle le nom de Barbara. Quand celle-ci se lève, Yaël lui remet la lettre d’Audrey. Barbara la lit sous les yeux paniqués de Louis.

Djawad bichonne Ariane avec une salade de fruits et promet de prendre en charge tout le reste pendant sa grossesse. Elle reçoit un appel de la PTS et lui révèle que Jean-Paul sait pour le bébé et veut être parrain, Aya souhaitant être marraine. Ariane demande à Charlotte d’analyser la vidéo d’Audrey. Djawad raconte qu’Audrey avait eu un flirt avec Baptiste avant le confinement et avait fait un scandale après leur rupture.



Plus tard, Jean-Paul rejoint Ariane : Idriss la félicite pour sa grossesse. Ariane explique que Baptiste a confirmé sa liaison avec Audrey, qui avait tenté de se suicider quand il l’a quittée. C’est Louis qui l’avait conduite à l’hôpital. Ils décident de borner son téléphone.

Barbara montre la lettre à Luna, qui trouve la situation étrange. Barbara s’inquiète que quelqu’un ait pu entrer chez elle sans qu’elle s’en rende compte. Audrey, furieuse que Barbara doute encore, regrette de ne pas avoir tué mère et fils. Louis tente de calmer le jeu.

Charlotte révèle que la vidéo d’Audrey a été falsifiée. Jean-Paul pense qu’elle a tué Chabrol pour protéger Louis. Et alors que Barbara montre la lettre à Zoé, celle-ci découvre qu’il a prévu un message codé ! Louis a écrit : « suis prisonnier et tu es filmée ».

À la résidence, Mirta est irritée depuis son retour de Lille. Yolande, épuisée, est partante pour une soirée dansante mais doit garder Raphaël. Noémie propose de le garder, mais Yolande craint la réaction de Babeth… Plus tard, Yolande se décommande et annonce à Babeth que Noémie pourrait garder Raphaël. Babeth hésite mais Baptiste vante les qualités de Noémie. Elle accepte d’en parler à Patrick.

Apolline rencontre Alice Bataille, qui recrute un assistant. Alice évoque son double passage à l’examen ; Apolline avoue avoir menti à Ulysse l’an passé. Alice la met en garde, mais Apolline défend Maître Kepler et refuse de le trahir. Plus tard, Nisma félicite Apolline pour la proposition d’Alice, mais Apolline doute de sa sincérité et décide de refuser.

VIDÉO Plus belle la vie du 27 novembre 2025 – extrait vidéo

