Plus Belle La Vie du 28 novembre 2025 : la police retrouve Audrey mais... (résumé + extrait vidéo épisode 474 en avance)

Plus belle la vie du 28 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 474 de PBLV – La police va finalement retrouver Audrey et Louis aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais elle menace de tout faire exploser…





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 novembre 2025 – résumé de l’épisode 474

Barbara montre la lettre de Louis à Charlotte et Jean-Paul. Boher explique à Barbara que la femme qui retient Louis a été identifiée et est recherchée depuis la veille. Charlotte questionne Barbara sur la caméra chez elle : Barbara lui montre la photo de l’appareil. Charlotte propose de retrouver le lieux du récepteur et lui donne un boîtier d’analyse à brancher chez elle. Jean-Paul la rassure : ils retrouveront Louis.

Audrey rejoint Louis après avoir fait des courses en toute discrétion. Louis veut partir immédiatement mais elle préfère attendre le soir. Il lui demande de le détacher, ce qui la met en colère : elle l’accuse de penser encore à Barbara. À l’hôpital, Jennifer se réveille. Gabriel lui explique ses lourdes opérations et tente de la réconforter avec un message des soignants. Elle demande des nouvelles de Louis : la police pense à un enlèvement.



Chez Barbara, Luna fait semblant de nettoyer devant la caméra pour tromper l’observateur. Charlotte analyse en parallèle et parvient à géolocaliser un local où se trouvent Audrey et Louis. La police se met en route.

La police encercle le local où se cache Audrey avec Louis. Elle comprend que tout est fini. Ariane tente de l’appeler mais Audrey raccroche. Elle affirme à Louis qu’ils auraient dû fuir plus tôt et qu’ils s’aiment. Ariane rappelle, Audrey prétend avoir piégé le rideau de fer et menace d’une explosion si la police intervient. Louis lui demande si elle a menti ; il tente de la convaincre de se rendre, mais Audrey affirme qu’ils mourront tous les deux si quelqu’un entre.

Au cabinet médical, Babeth présente Raphaël à Noémie avant de s’absenter. Noémie parvient à le mettre en confiance et le petit garçon accepte qu’elle le garde. À la résidence, Noémie annule son rendez-vous avec Vadim : elle doit garder Raphaël, son demi-frère. Vadim comprend qu’il s’agit du fils Nebout.

Chloé demande à Blanche plus d’heures de ménage pour pouvoir payer sa caution. Une autre employée refuse d’aller chez un vieux monsieur ; Chloé accepte à sa place. Elle se rend chez Charles, qui l’accueille sèchement. Il s’énerve car elle n’est pas à l’heure, puis lui donne une liste… que Chloé ne peut pas lire. Plus tard, Chloé raconte à Blanche le comportement odieux de Charles. Malgré ses critiques, il reconnaît son efficacité et lui propose un mi-temps de 3h par jour, ce qu’elle accepte avec joie.

