Plus Belle La Vie du 6 novembre 2025 : la mort de Delmas, Vanessa inquiète (résumé + extrait vidéo épisode 458 en avance)

Plus belle la vie du 6 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 458 de PBLV – Philippe Delmas va être retrouvé aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Vanessa s’inquiète suite au nouveau coup bas d’Ophélie…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 novembre 2025 – résumé de l’épisode 458

Delmas menace Laura et Morgane. Quand Morgane lui demande s’il compte les tuer comme Basile, il ne comprend pas de quoi elle parle. Delmas accuse ensuite Laura d’avoir détruit sa vie. Elle le supplie d’épargner Morgane, mais il veut éliminer les deux. Les sœurs parviennent à le maîtriser et à le désarmer. Alors qu’elles s’éloignent, Delmas sort une seconde arme cachée dans sa chaussette : il avait tout prévu. Sur le parking de l’hôpital, il ouvre le feu. Morgane riposte. Plus tard, ne le voyant plus, elle s’inquiète. Avec Laura, elle aperçoit Delmas s’enfuir en voiture. Quand la police arrive, il est déjà parti. Morgane indique à Idriss et Jean-Paul qu’il s’est échappé à bord d’un véhicule noir, leur donnant le modèle et une partie de la plaque d’immatriculation.

À la résidence, Jules retrouve Vadim. Il lui confie que Morgane et Laura vont bien, même si elles sont sous le choc. Noémie les rejoint et se moque de l’analyse de Jules. Vadim explique que Delmas est narcissique et obsédé par le contrôle : il ne supportera pas la défaite et voudra se venger. Noémie pense qu’il restera longtemps en prison, mais Jules lui apprend qu’il est en cavale. Inquiets, Jules et Vadim admettent qu’ils ont peur.



Patrick interroge Morgane et Laura, qui lui expliquent qu’elles ont appris à désarmer un homme grâce à leur grand-père. Cet entraînement leur a sauvé la vie. Patrick veut maintenant retrouver Delmas, et Laura pense qu’il pourrait se cacher dans les locaux des forces spéciales.

Plus tard, Idriss informe Patrick que Delmas est bien caché dans les locaux des forces spéciales. Patrick décide d’y aller malgré le danger. Sur place, ils ne trouvent pas son véhicule, et Patrick comprend qu’il leur a tendu un piège. Dans un garage, ils finissent par découvrir Delmas inconscient dans sa voiture, moteur allumé.

Pendant ce temps, Zoé remarque qu’Ariane n’est toujours pas partie. Celle-ci lui avoue qu’elle l’attendait pour lui parler. Zoé veut partir réviser, mais sa mère insiste pour qu’elle reste. Ariane finit par lui annoncer qu’elle est enceinte de trois mois. Zoé ne comprend pas pourquoi elle ne lui a rien dit plus tôt. Ariane avoue avoir envisagé d’avorter, sans en avoir la force. Zoé lui demande si Djawad est le père et lui reproche de lui avoir caché la vérité. Ariane s’excuse, expliquant qu’elle ne voulait pas la blesser. Finalement, Zoé se radoucit, dit être contente pour elle, puis part travailler, laissant Ariane soulagée.

Plus tard, Zoé retrouve Louis pour discuter. Il est surpris, mais elle explique qu’elle voulait simplement le voir. Il trouve que ce n’est pas prudent. Elle lui demande des conseils pour la fac, mais il lui répond qu’elle se débrouille très bien. Quand elle lui propose un café, il refuse, disant devoir récupérer Yaël. Déçue, Zoé lui reproche de vouloir l’effacer de sa vie. Il lui propose de se voir le lendemain, mais elle lui dit d’oublier et s’en va, furieuse.

La copine de Zoé lui annonce que Sofiane ne reviendra pas, encore marqué par le confinement. Mais l’esprit de Zoé est ailleurs. Elle lui parle d’Ariane, sa mère qui l’a abandonnée à la naissance et attend aujourd’hui un enfant. Son amie lui dit qu’Ariane a sans doute souffert et mérite une seconde chance. Zoé, elle, trouve cela injuste : ce bébé aura tout ce qu’elle n’a jamais eu.

Dans un parc, Vanessa retrouve Ulysse. Elle lui apprend que Victor Vavin la poursuit en justice pour dénonciation calomnieuse et atteinte aux biens. Ulysse trouve cela absurde et pense qu’il bluffe, incapable de prouver quoi que ce soit. Mais Vanessa révèle que c’est Ophélie qui est à l’origine de la plainte. Ulysse promet de se battre, mais Vanessa s’effondre : Ophélie la déteste et ne cherche qu’à lui nuire. Quand Ulysse évoque la possibilité d’un avocat commis d’office, Vanessa lui apprend qu’ils seront défendus par Alice Bataille.

Ulysse confronte Alice, furieux qu’elle ait rejoint le camp d’Ophélie. Elle lui rappelle qu’elle avait essayé de le prévenir avant de prendre sa décision. Ulysse l’accuse de se venger après qu’il a repoussé ses avances. Alice répond qu’elle voulait simplement le raisonner, mais qu’elle l’a trouvé arrogant. Selon elle, sa famille a besoin qu’on lui fasse redescendre les pieds sur terre.

