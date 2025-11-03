Un Si Grand Soleil Spoiler : Muriel sous le choc, Manu tente quelque chose (épisode du 5 novembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1786 du 5 novembre 2025 – Muriel va être sous le choc dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, Alex lui apprend que Boris a avoué le meurtre d’Eliott !











Muriel est bouleversée et assure que Boris ment : il n’a bougé de l’appartement ! Elle s’est rendue seule à la planque d’Eliott pour récupérer Toma et quand elle est arrivée, Eliott était déjà mort. Elle pense que Boris ment pour la protéger car il la croit coupable mais elle assure que ce n’est pas le cas.

Mais Alex ne croit pas Muriel, tout comme le juge Laplace, qui fait d’elle son suspect numéro 1. De son côté, Manu n’y croit pas et ne compte pas lâcher la piste du trafic de drogue et du règlement de compte. Il pense toujours que Nathalie Gimenez est liée au meurtre. Il tente de raviver des souvenirs chez Eve au sujet de la fusillade quelques jours plus tôt… Il l’a fait s’allonger et fermer les yeux… Elle se souvient de quelques détails mais elle revit le drame, elle est bouleversée.

