Tennis Rolex Paris Masters : suivre la finale Auger-Aliassime / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Rolex Paris Masters – la finale Auger-Aliassime / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche après-midi. Le tournoi de tennis du Rolex Paris Mastzrs se termine aujourd’hui avec la grande finale entre le canadien Felix Auger-Aliassime et l’italien Jannik Sinner.





Un match à suivre cet après-midi à partir de 15h sur France 3 et Eurosports.







Ce dimanche, la finale du Rolex Paris Masters 2025 promet un duel explosif entre Jannik Sinner, n°2 mondial, et Félix Auger-Aliassime, n°10. L’Italien vise non seulement le titre, mais aussi la place de numéro 1 mondial en cas de victoire, tandis que le Canadien rêve d’un premier sacre en Masters 1000 après une semaine éblouissante.



Le face-à-face s’annonce serré : les deux joueurs se sont déjà affrontés quatre fois pour deux victoires chacun. Sinner, impérial en indoor, devra contenir le service surpuissant d’Auger-Aliassime, revenu à son meilleur niveau.

ATP Auger-Aliassime / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur France 3 ou Eurosports à partir de 15h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Auger-Aliassime / Sinner finale du tournoi de tennis du Rolex Paris Masters, un match à suivre aujourd’hui.