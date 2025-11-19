Star Academy du 19 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 19 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château.











Sofia arrive en voiturette devant le château et klaxonne ! Elle leur annonce qu’ils vont apprendre à conduire leurs voix. Elle leur donne cours en salle de danse, avec des volants.

Michaël vient ensuite annoncer les noms des nommés de la semaine : Victor, Léane et Théo P. Ils sont évidemment déçus et ont peur de quitter le château.



Mélissa aurait du être nominée et comme elle était immunisée, c’est Théo P. qui est nominé. Il est encore plus déçu et Mélissa lui dit qu’elle est désolée.

Victor retrouve Michaël dans son bureau. Il promet de s’affirmer, être moins sage et moins pudique. Il regrette de ne pas avoir été audacieux mais c’est le moment. Michaël l’encourage à se libérer et tout donner.

Léo prépare un planning pour les tâches ménagères. Marlène arrive ensuite pour un cours dans le château. Ils doivent improviser en cette semaine des surprises ! Elle leur explique que quand ils oublient leurs paroles, ils doivent improviser. Victor en profite pour enfin se lâcher !

Théo P. appelle ses parents, il est déçu. Fanny et Lucie viennent ensuite pour les attributions des chansons du prime des surprises ! C’est Théo L. qui va chanter « Caruso » avec un invité surprise. Aya Nakamura partagera un medley avec tout le monde sauf les nommés, et 5 élèves danseront avec elle sur « No stress » : Sarah, Bastiaan, Léa, Anouk, et Lily.

Ambre a obtenu le tableau chanté / dansé sur « Bad Romance » de Lady Gaga, elle est plus heureuse que jamais !

Plus tard, Bigflo & Oli débarquent au château. Ils font une masterclass au théâtre, ils partent leur expérience et répondent à leurs questions. Jeanne les interroge sur l’écriture, sujet qui l’intéresse le plus. Ils terminent par un boeuf autour du piano.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 19 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.