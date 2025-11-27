Le Meilleur Pâtissier du 27 novembre : qui s’est qualifié pour la finale ? (résumé + replay demi-finale)



Le Meilleur Pâtissier du 27 novembre 2025, éliminé – La première partie des demi-finales du Meilleur Pâtissier a tenu toutes ses promesses ce soir sur M6. Les quatre candidats encore en lice — Margot, Victoria, Adrien et Sébastien — ont entamé la dernière ligne droite avec un objectif clair : décrocher deux coups de cœur afin de valider leur billet pour la grande finale.





Avec six cœurs à distribuer pour trois places en finale, chaque épreuve compte plus que jamais.







Épreuve du classique revisité : Sébastien frappe fort !

Pour débuter cette spéciale illusions gourmandes, les pâtissiers se sont frottés au macaron figuratif. Dans cet exercice délicat où le trompe-l’œil fait loi, Sébastien s’est distingué grâce à une réalisation parfaitement exécutée, décrochant ainsi le premier cœur de la soirée. Une belle entrée en matière qui le place d’entrée dans la course à la finale.

Épreuve technique : Margot crée la surprise

Sur le redouté tabula scalata, un entremets d’inspiration Renaissance imaginé par Mercotte, la précision était essentielle. Entre dégradés de mousses et illusion d’optique au découpage, le niveau était particulièrement élevé. C’est Margot qui a finalement remporté la mise, décrochant le cœur technique et s’offrant un précieux avantage dans la compétition.



Épreuve créative : Adrien séduit le jury

Dernier temps fort de cette demi-finale : le gâteau trompe-l’œil capable de se fondre dans le décor du salon de Cyril et Mercotte. Si les candidats ont rivalisé d’imagination, c’est Adrien qui a raflé le cœur créatif, grâce à un objet du quotidien bluffant de réalisme et parfaitement exécuté.

Un classement encore totalement ouvert

Au terme de cette première demi-finale, chaque candidat — sauf Victoria — repart avec un cœur. Personne n’est encore qualifié pour la finale, puisque deux coups de cœur sont nécessaires pour décrocher son ticket. Tout se jouera donc jeudi prochain lors de la seconde demi-finale, où trois derniers cœurs seront attribués.

Seule ombre au tableau pour Victoria, qui aborde ce second épisode avec un retard important, n’ayant remporté aucun top ce soir. Rien n’est impossible, mais elle devra créer l’exploit pour renverser la situation et espérer rejoindre la grande finale.

Avec trois candidats ex aequo et un destin encore incertain pour chacun, le suspense reste entier. La bataille s’annonce serrée, technique et spectaculaire. Rendez-vous jeudi pour connaître enfin les trois finalistes de cette saison !