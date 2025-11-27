Les 12 Coups de midi : Jean-Luc Reichmann intervient après une tricherie



Publicité





Moment de tension cette semaine dans « Les 12 coups de midi » sur TF1. Hier en plein Coup Fatal, Jean-Luc Reichmann a dû intervenir fermement après avoir constaté une tricherie venant… du public.











Publicité





Clara affrontait alors Cyprien, le Maître de Midi, lorsque la question suivante est tombée : « Comment appelle-t-on la mamelle d’une vache ? ». Visiblement hésitante, la candidate a longuement réfléchi avant de répondre in extremis : « un pis ».

Mais immédiatement, l’animateur a stoppé la manche. « Eh non. Ce n’est pas une pie, mais un pi. Je suis désolé. Et puis, je l’avais entendu dans le public et je ne peux pas l’accepter », a lâché Jean-Luc Reichmann, visiblement contrarié. Il a insisté : « Je suis désolé, je l’avais entendu. Je pense que la régie également. »

Zette a ensuite confirmé et Jean-Luc Reichmann a alors adressé un message clair au public : « Merci de ne pas impacter négativement nos candidats. »



Publicité





Un rappel à l’ordre rare mais nécessaire pour garantir l’équité du jeu, qui reste l’un des programmes phares de la mi-journée sur TF1.