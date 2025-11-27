Star Academy 2025 : découvrez le top 3 et le classement de la semaine 6 !



Star Academy 2025, le top 3 et le classement de la semaine 6 – Alors qu’hier Michaël Goldman est venu annoncer aux élèves de la Star Academy 2025 les noms des 2 binômes nominés – Jeanne et Léo, et Théo L. et Lily – les académiciens ont pu découvrir le tableau des évaluations cet après-midi avec le fameux classement de la semaine !











En cette semaine des binômes, c’est Anouk et Théo P. qui sont les premiers cette semaine avec 16,6 de moyenne.

Anouk et Théo P. sont top 1

Durant le prime, Anouk et Théo P. s’affronteront sur une battle et l’un d’eux remportera l’immunité pour la semaine suivante.

Classement complet de la semaine :

1- Anouk et Théo P.

2- Sarah et Ambre

3- Léa et Victor

4- Bastiaan et Mélissa

5- Lily et Théo L.

6- Jeanne et Léo



Sondage Star Academy nominations semaine 6

Quel binôme doit rester au château ? Jeanne et Léo Lily et Théo L. Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.