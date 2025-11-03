Les Cinquante du 3 novembre : quels joueurs vont perdre le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 56)

Par /

Publicité

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 56 du lundi 3 novembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 56 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Julia et Jérémy sont sous le choc de leur élimination.


Les Cinquante du 3 novembre : quels joueurs vont perdre le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 56)
© W9 / Patrick Robert


Publicité

Ils font leurs bagages et quittent le château, Julia se sent trahie : elle n’a eu aucune voix !

Place ensuite à un coup de folie, c’est réussi et la cagnotte commune monte de 500 euros. Ils en enchainent un autre mais il est perdu.

Laura M. et Simon se retrouvent et passent la nuit ensemble. Et le Lion annonce un nouveau jeu dans l’entre de la Panthère avec Kelly, Neymar, et Laura L.. Ils vont pouvoir faire progresser la cagnotte !


Publicité

SPOILER quels joueurs vont perdre le prochain jeu ?

Dans l’épisode de demain, on peut déjà vous dire que c’est un échec chez la Panthère, ils vont faire perdre 1700 euros à la cagnotte commune ! Place ensuite à un nouveau jeu dans l’arène. Robin, Kelly et Simon vont gagner, les autres joueurs – Solène, Laura M., Laura L. et Neymar – sont sur le banc des éliminés !

Les Cinquante, le replay du 3 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 56 ce lundi 3 novembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 4 novembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 57.

A LIRE AUSSI
Les Cinquante du 31 octobre : qui sont les éliminés ? (résumé, spoiler + replay épisode 55)
Les Cinquante du 3 novembre : quels joueurs vont perdre le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 56)
Les Cinquante du 30 octobre : Manon éliminée, qui va perdre le prochain jeu ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 54)
Les Cinquante du 3 novembre : quels joueurs vont perdre le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 56)
Les Cinquante du 29 octobre : Marco éliminé, qui va se sacrifier ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 53)
Les Cinquante du 3 novembre : quels joueurs vont perdre le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 56)
Les Cinquante du 28 octobre : qui va perdre le jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 52)
Les Cinquante du 3 novembre : quels joueurs vont perdre le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 56)


Publicité


Retour en haut