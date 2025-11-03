Les Cinquante du 3 novembre : quels joueurs vont perdre le prochain jeu ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 56)



Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 56 du lundi 3 novembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 56 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Julia et Jérémy sont sous le choc de leur élimination.











Publicité





Ils font leurs bagages et quittent le château, Julia se sent trahie : elle n’a eu aucune voix !

Place ensuite à un coup de folie, c’est réussi et la cagnotte commune monte de 500 euros. Ils en enchainent un autre mais il est perdu.

Laura M. et Simon se retrouvent et passent la nuit ensemble. Et le Lion annonce un nouveau jeu dans l’entre de la Panthère avec Kelly, Neymar, et Laura L.. Ils vont pouvoir faire progresser la cagnotte !



Publicité





SPOILER quels joueurs vont perdre le prochain jeu ?

Dans l’épisode de demain, on peut déjà vous dire que c’est un échec chez la Panthère, ils vont faire perdre 1700 euros à la cagnotte commune ! Place ensuite à un nouveau jeu dans l’arène. Robin, Kelly et Simon vont gagner, les autres joueurs – Solène, Laura M., Laura L. et Neymar – sont sur le banc des éliminés !

Les Cinquante, le replay du 3 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 56 ce lundi 3 novembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 4 novembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 57.