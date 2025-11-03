Star Academy du 3 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 3 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens.











Publicité





Le Débrief de Marlène se poursuit avec le « face à face ». Anouk et Léa s’affrontaient sur un titre de Whitney Houston. Elles avouent un problème vis à vis du micro.

Pour le medley avec les anciens, Théo L. n’est pas content de lui. Marlène trouve que la chanson lui allait bien et qu’il était dedans. Pour l’auto-portrait d’Ambre, Marlène la félicite et note qu’elle a bien géré l’arrivée de sa grand-mère.

Pour le solo d’Ema, Marlène lui conseille de travailler la musicalité. Pour Noah, il pense avoir chanté faux alors que Marlène lui assure que ce n’était pas le cas, c’était super.



Publicité





Pour le tableau chanté / dansé de Bastiaan, il a obtenu le coup de coeur du directeur. Il est très content, il a adoré. Marlène le félicite.

Pour Sarah sur l’ouverture du prime, Marlène la félicite aussi mais lui conseille de marquer les intentions.

Michaël vient annoncer le programme des évaluations. Cette semaine, la Star Academy vit une première : la semaine des équipes. Les 15 académiciens seront répartis en trois groupes de cinq et passeront leurs évaluations en équipe lundi. Une équipe sera sauvée, les deux autres en danger s’affronteront vendredi soir. Lors du prime, le public sauvera une équipe. Les cinq membres de l’équipe perdante seront alors jugés individuellement : deux sauvés par le public, un par les profs, un par les élèves. Le dernier sera éliminé.

Léa est cheffe d’équipe après sa victoire lors du face à face, les deux autres sont désignés sur tirage au sort : Ambre et Anouk. Ils forment leurs équipes :

– équipe 1 : Léa, Bastiaan, Victor, Lily, et Ema

– équipe 2 : Ambre, Sarah, Léo, Mélissa, et Noah

– équipe 3 : Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.

Pour l’évaluation de lundi matin, chaque équipe va devoir présenter une chanson au choix parmi 4 en mode groupe. En plus, chaque équipe devra désigner un élève qui fera une impro de théâtre, et un second qui fera une impro de danse.

Quand Michaël s’en va, les académiciens choisissent une couleur par équipe, ils ont des sweats assortis. Celle de Léa est jaune, celle d’Ambre bleue et celle d’Anouk rose. Et ils commencent directement à répéter les évaluations !

Place ensuite à une surprise au théâtre : Marlène arrive Gwen Powell. Elle le présente et lui pose ensuite des questions. Les académiciens peuvent eux aussi lui en poser. Et il les invite à l’avant-première de son film lundi sor.

Au moment de continuer les répétitions, Jeanne craque et pleure. Elle a peur de partir.

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 3 novembre : les Roses au top, les Bleus se loupent, le résumé complet

Star Academy, le replay de la quotidienne du 3 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.