C à vous du 3 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 3 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Poupées pédopornographiques : Shein au cœur d’un nouveau scandale. On en parle avec Oliviers Dauvers, journaliste spécialiste de la consommation, chroniqueur sur RTL et Arnaud Gallais, membre de l’association « Mouv’enfants »

🔵 Donald Trump : un an à la Maison-Blanche. On fait le bilan avec Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire, spécialiste des États-Unis, chroniqueur sur la politique américaine



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Thierry Lhermitte, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Bruno Moynot, Maxime Molina, pour le livre « Le Splendid par le Splendid, nous nous sommes tant marrés! » aux éditions du Cherche Midi

📺 Alix Poisson, Benjamin Lavernhe, Jean-Xavier de Lestrade pour la série “Des vivants” ce soir à 21h10 sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 3 novembre 2025 à 19h sur France 5.