Ligue 1 : Auxerre / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue 1 1er novembre 2025 – Auxerre / Marseille en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à l’Orange Vélodrome. Place à la 11ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec Auxerre qui reçoit l’Olympique de Marseille.





Un match à suivre ce samedi soir à 20h50 en exclusivité sur Ligue 1+ et PRIME VIDÉO, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, l’AJ Auxerre reçoit l’Olympique de Marseille au stade de l’Abbé-Deschamps pour la 11ᵉ journée de Ligue 1. L’AJA, solide à domicile et déterminée à confirmer son bon début de saison, compte sur son collectif et le soutien de son public pour bousculer un OM en quête de régularité. Les Phocéens, ambitieux mais inconstants ces derniers temps, devront montrer plus de maîtrise s’ils veulent ramener les trois points et rester au contact du podium.

Auxerre / Marseille – Composition des équipes

🔵 Auxerre (composition probable) : Léon – Senaya, Diomandé, Sierralta, Akpa, Mensah – Coulibaly, Owusu (cap), Danois, Osman – Sinayoko



🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson – Højbjerg (cap.), Vermeeren – Greenwood, O’Riley, Vaz – Aubameyang

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Auxerre / Marseille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur la chaîne dédiée Ligue 1+. Abonnement possible via PRIME VIDÉO.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Auxerre / Marseille, 11ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.