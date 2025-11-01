Star Academy estimations : Lenny en tête, Noah éliminé ? (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est en ce moment que se déroule le 3ème prime et qu’à l’issue de cette soirée, un second élève sera éliminé et ne retournera pas au château. Rappelons que cette semaine, Ema, Noah et Lenny. sont nominés.


Actuellement selon notre sondage, toujours titre purement indicatif, c’est Lenny qui devrait être sauvé par les votes du public. Il compte une petite avance avec 38% des votes de notre sondage.

Star Academy estimations : Lenny en tête, Noah éliminé ? (SONDAGE)
Capture TF1


Ema est toujours 2ème avec 32% des votes de notre sondage tandis que Noah est derrière avec 29,9%. C’est donc très serré mais rappelons que si les téléspectateurs vont sauver l’un des trois nominés, c’est ensuite les élèves qui voteront entre les deux restants pour choisir qui retournera au château.

Noah sera-t-il éliminé ce soir ? La réponse tout à l’heure sur TF1 !


Sondage Star Academy nominations semaine 2

Qui doit rester au château ?

Retrouvez toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

