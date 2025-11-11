Plus belle la vie spoiler : Luna et Barbara piègent Chabrol mais... (12 novembre 2025)



Luna va finalement accepter d’aider Barbara à piéger Chabrol demain dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 12 novembre, Luna retrouve Barbara pour lui annoncer qu’elle va l’aider.











Luna a passé la nuit à échafauder un plan qu’elle pense infaillible ! À 14h, elle se rendra au service pénitentiaire accompagnée de Barbara, qui se fera passée pour une ancienne détenue qu’elle suit au Pavillon des Fleurs, laquelle rencontre des problèmes avec son bracelet électronique.

Une fois sur place, Barbara ira se cacher dans les toilettes en attendant le signal. De son côté, Luna ira trouver Chabrol pour lui parler des soucis de bracelet électronique de sa protégée. Après qu’il ait regardé et solutionné le problème dans son ordinateur, elle l’invitera à prendre un café afin de détourner son attention, pendant que Barbara accèdera à son ordinateur…



Barbara est touchée et remercie Luna. L’après-midi, elles mettent leur plan à exécution. Tout fonctionne comme prévu, Barbara réussit à supprimer les données GPS du bracelet électronique de Louis. Elle le retrouve pour lui annoncer la bonne nouvelle mais Chabrol les interrompt… Il a tout compris et leur annonce qu’il a une copie des données, prête à être remise à ses supérieurs pour envoyer Louis et ses complices en prison ! Il donne 24h à Louis pour lui verser l’argent !