Vitaa et Slimane évincés du Téléthon ? France Télévision répond à Cyril Hanouna



Publicité





France Télévisions sort du silence. Ce mardi, le groupe audiovisuel public a publié un communiqué ferme en réponse aux déclarations faites la veille par Cyril Hanouna dans son talk Tout beau, tout n9uf sur W9. L’animateur affirmait que Santa, marraine du Téléthon 2025, aurait fait évincer Vitaa et Slimane de l’événement car elle ne souhaitait pas leur présence.











Publicité





Ce qu’a affirmé Cyril Hanouna

Lors de son émission lundi soir, Cyril Hanouna a évoqué ce qu’il a présenté comme un « scandale autour du Téléthon ».

« Il y a un scandale autour du Téléthon… il y a des égos qui font des scandales. Santa a demandé à ce qu’on évince Slimane du Téléthon, elle a dit qu’elle ne voulait pas qu’il vienne ! » a-t-il déclaré. « De base, Slimane devait venir et elle a aussi interdit Vitaa, par jalousie car elle a gagné de nombreux prix face à elle. »

Ces déclarations ont très rapidement circulé sur les réseaux sociaux, entraînant une vague de critiques visant Santa.



Publicité





France Télévisions dément catégoriquement

Dans son communiqué publié ce 25 novembre, France Télévisions rectifie fermement ces informations, qu’elle qualifie de fausses. Le groupe rappelle d’abord que les choix artistiques du Téléthon sont exclusivement décidés par les producteurs de France Télévisions, et non par les marraines ou parrains :

« Comme chaque année, les choix éditoriaux, artistiques et techniques de la programmation du Téléthon sont assumés par les seuls producteurs de France Télévisions. Santa, la marraine du Téléthon 2025, […] n’a en aucun cas été décisionnaire dans les choix des artistes invités. »

France Télévisions insiste également sur le rôle des marraines et parrains, qui n’ont aucune influence sur l’invitation ou non des artistes.

Un soutien appuyé à Santa

Le communiqué va plus loin et défend l’artiste, attaquée sur la base de rumeurs : « France Télévisions et l’AFM-Téléthon se réjouissent d’avoir sollicité Santa […] Sa bienveillance, sa gentillesse et sa simplicité […] sont exemplaires. Son énergie, son dynamisme et sa grande disponibilité au service du Téléthon ne peuvent être remis en cause. »

Le groupe « condamne fermement » le fait qu’une artiste engagée dans une cause aussi essentielle soit visée par « des allégations mensongères ».