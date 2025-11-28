Star Academy estimations : Jeanne et Léo toujours loin devant Lily et Théo L. (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que demain soir, l’un des quatre nominés de la semaine des destins liés sera éliminé et ne retournera pas au château de Dammarie-les-Lys.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Jeanne et Léo restent largement en tête et ils sont même encore en hausse avec 61,4% des votes.







Autant dire que Lily et Théo L. comptent un important retard, ils n’ont plus désormais que 38,6%. des votes de notre sondage. Ils ont de fortes chances de se retrouver face aux votes des académiciens demain soir.

Pour rappel, les téléspectateurs ne pourront sauver que l’un des deux binômes nominés, tandis que le second devra affronter les votes des autres élèves, qui les départageront et décideront de qui retournera au château.



Alors, qui mérite de poursuivre l’aventure ? Qui doit s’arrêter là ? C’est à vous de décider en votant pour le binôme que vous souhaitez soutenir. Vous pouvez également partager votre avis en répondant à notre sondage. Celui-ci n’a qu’une valeur indicative : seuls vos votes officiels compteront réellement !

Sondage nominations semaine 6

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.