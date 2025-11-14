Ici Tout Commence spoiler : Gary et Ninon choqués par Alice qui... (vidéo épisode du 19 novembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Gary et Ninon ne s’attendaient pas à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, ces deux là parlent examens et techniques de révisions pendant le cours de la cheffe Wiesberg. Sauf qu’elle va leur faire une annonce qui va les choquer !…











Publicité





En effet, elle intervient pour les interroger sur la façon dont ils révisent les examens. Une fois qu’ils lui ont tout révélé, et notamment la technique de Ninon pour deviner ce qui ne peut pas tomber ou va tomber aux examens, Alice leur annonce qu’elle va s’en servir pour organiser les examens ! Ninon comprend qu’il s’agit d’une mauvaise nouvelle…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : une guerre à l’institut ! (vidéo épisode du 18 novembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1309 du 19 novembre 2025 : Alice choque Gary et Ninon

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.