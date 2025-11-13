Qualifications Coupe du Monde 2026 : suivre France / Ukraine en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Qualifications Coupe du Monde 2026, France / Ukraine en direct, live et streaming ce jeudi 13 novembre 2025 – Suite des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ce jeudi soir pour nos Bleus. L’Équipe de France reçoit l’Ukraine au Parc des Princes.





A suivre ce soir à partir de 20h35 sur TF1, coup d’envoi à 20h45.







Après avoir décroché la troisième place lors de la dernière Ligue des Nations, les Bleus ont désormais les yeux rivés sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ! Pour figurer parmi les 48 nations qualifiées, les hommes de Didier Deschamps doivent franchir l’étape cruciale des éliminatoires européens.

Ce soir, face à l’Ukraine, les Tricolores ont l’opportunité de valider leur ticket pour le Mondial — à condition de s’imposer ! En direct du Parc des Princes, le match est commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges en bord de terrain.



France / Ukraine – Composition des équipes

🔵 France (composition probable) : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Kanté, Koné – Olise, Cherki, Barcola – Mbappé

🔵 Ukraine (composition probable) : Troubine – Konoplia, Zabarnyi, Matvienko (c), Mikolenko – Malinovski, Kaliouzhni, Soudakov – Tsigankov, Vanat, Volochine

Islande / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA.

France / Ukraine, 5ème match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, à suivre ce jeudi 13 novembre 2026.