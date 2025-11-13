Qualifications Coupe du Monde 2026 : suivre France / Ukraine en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Par /

Qualifications Coupe du Monde 2026, France / Ukraine en direct, live et streaming ce jeudi 13 novembre 2025 – Suite des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ce jeudi soir pour nos Bleus. L’Équipe de France reçoit l’Ukraine au Parc des Princes.


A suivre ce soir à partir de 20h35 sur TF1, coup d’envoi à 20h45.

Capture TF1


Après avoir décroché la troisième place lors de la dernière Ligue des Nations, les Bleus ont désormais les yeux rivés sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ! Pour figurer parmi les 48 nations qualifiées, les hommes de Didier Deschamps doivent franchir l’étape cruciale des éliminatoires européens.

Ce soir, face à l’Ukraine, les Tricolores ont l’opportunité de valider leur ticket pour le Mondial — à condition de s’imposer ! En direct du Parc des Princes, le match est commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges en bord de terrain.


France / Ukraine – Composition des équipes

🔵 France (composition probable) : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Kanté, Koné – Olise, Cherki, Barcola – Mbappé

🔵 Ukraine (composition probable) : Troubine – Konoplia, Zabarnyi, Matvienko (c), Mikolenko – Malinovski, Kaliouzhni, Soudakov – Tsigankov, Vanat, Volochine

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA.

France / Ukraine, 5ème match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, à suivre ce jeudi 13 novembre 2026.

