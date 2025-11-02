Rugby Top 14 : suivre le match La Rochelle / Racing 92 en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre La Rochelle / Racing 92 en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 2 novembre 2025 sur Canal+ ! Suite et fin de la neuvième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Rochelais accueille le Racing 92.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





Le Stade Rochelais, 7ᵉ du classement avant cette 9ᵉ journée de la saison TOP 14, reçoit ce soir avec l’ambition de confirmer sa légère embellie et retrouver pleinement sa force à domicile. Le club rochelais peut également compter sur le retour de Grégory Alldritt, une pièce maîtresse de l’effectif, pour impulser à nouveau de la puissance et de l’engagement dans le jeu.

À domicile, dans un stade Stade Marcel‑Deflandre prêt à vibrer, les Jaune & Noir chercheront à imposer leur rythme et à ne pas laisser filer de précieux points face à un adversaire de taille.



Publicité





La Rochelle / Racing 92 la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Leyds ; 14. Nowell, 13. Lagivala, 12. Favre, 11. Niniashvili ; 10. Hastoy, 9. Berjon ; 7. Haddad-Victor, 8. Alldritt (cap.), 6. Andjisseramatchi ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Sorin, 2. Lespiaucq-Brettes, 1. Kaddouri.

Remplaçants : 16. Latu, 17. Luaki, 18. Kante Samba, 19. Dillane, 20. Botia, 21. Daunivucu, 22. Jurd, 23. Kuntelia.

Le XV de départ du Racing 92 : 15. James; 14. Naituvi, 13. Ashvetia, 12.Tuisova, 11. Ravutaumada ; 10. Seunes, 9. Carbonneau ; 7. Sanconnie, 8. Hughes, 6. Baudonne ; 5. Rowlands, 4. Hill; 3. Bamba, 2. Escobar, 1. Kolingar.

Remplaçants : 16. Tarrit, 17 Gogichashvili, 18. Manyarara, 19. Zinzen, 20. Joseph, 21. Spring, 22, Roche, 23 Kharaishvili.

La Rochelle / Racing 92 en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

La Rochelle / Racing 92, 9ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.