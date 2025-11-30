Rugby Top 14 : suivre le match Pau / La Rochelle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Pau / La Rochelle en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 30 novembre 2025 sur Canal+ ! Suite et fin de la 11ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, la Section Paloise accueille le Stade Rochelais.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, Pau reçoit La Rochelle au Stade du Hameau pour la 11ᵉ journée du Top 14. Pau, 2ᵉ du championnat avec 32 points, arrive sur une belle dynamique — l’équipe joue gros pour conforter sa place en haut du classement. De son côté, La Rochelle, 6ᵉ (26 points), devra composer avec un effectif remanié après plusieurs blessures, ce qui rend l’affaire encore plus difficile.

Ce duel s’annonce donc savoureux : d’un côté un Pau ambitieux, solide à domicile, de l’autre une La Rochelle fragilisée — qui devra puiser dans ses ressources pour tenir tête.



Pau / La Rochelle la composition des équipes

Le XV de départ de la Section Paloise : 15. Maddocks – 14. Arfeuil, 13. Gailleton, 12. Brau-Boirie, 11. Grandidier-Nkanang – 10. Desperes, 9. Daubagna – 7. Hewat, 8. Isa, 6. Gorgadze (cap) – 5. Maximin, 4. Auradou – 3. Laclayat, 2. Montoya, 1. Kaulashvili.

Les remplaçants : 16. Delhommel, 17. Etchebehere, 18. Capelli, 19. Zegueur, 20. Credoz, 21. Robson, 22. Mondinat, 23. Zabala

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Leyds – 14. Nowell, 13. Seuteni, 12. Seguret, 11. Favre – 10. Hastoy, 9. Berjon ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap), 6. Jegou – 5. Kante Samba, 4. Lavault – 3. Feao, 2. Latu, 1. Wardi.

Les remplaçants : 16. Sutidze, 17. Kaddouri, 18. Douglas, 19. Fraindt, 20. Couillaud, 21. West, 22. Niniashvili, 23. Kuntelia.

Pau / La Rochelle en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Pau / La Rochelle, 11ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.