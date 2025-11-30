Star Academy du 30 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 30 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de samedi des académiciens.











Publicité





Après le prime, retour au château sans Théo L., éliminé. Victor a adoré chanter avec Tina Arena tandis qu’Anouk est encore sous le choc de la venue de son père sur son auto-portrait.

Grosse surprise en arrivant au château : il a été entièrement décoré pour Noël ! Décos extérieures, sapin à l’intérieur et bien sûr : le calendrier de l’avent dans la cuisine ! Jeanne, Léo et Lily se réjouissent de revenir au château et de vivre ça.

Lily remercie les autres d’avoir voté pour elle. Ils ont adoré ses prestations et la félicitent. Lily va ensuite chercher la lettre de Théo L. Elle la lit à tout le monde, ils sont touchés.



Publicité





Anouk a remporté l’immunité sur le prime et réalise qu’elle va être tranquille cette semaine. Tout le monde va se coucher !

Dimanche, place au débrief avec Marlène. Ça commence avec l’ouverture d’Ambre et Sarah. Marlène les a trouvées sensationnelles, elle les félicite et salue leur connexion. Marlène explique à tout le monde que la semaine des duos est particulière mais essentielle : ils doivent différencier complicité amicale et artistique.

On poursuit avec la battle du top 2 d’Anouk et Théo P. Marlène a aimé et félicite Anouk.

Pour leur duo sur « Alter Ego », Marlène félicite Léo et Jeanne. Elle a adoré ! Sur la battle des nommés, Marlène a aimé la prestation de Lily mais lui donne quelques points à travailler.

Place ensuite au duo Mélissa / Bastiaan. Marlène pense que Bastiaan a porté Mélissa cette semaine et elle salue leur binôme.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 30 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.