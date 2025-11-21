Star Academy du 21 novembre : le 6ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)



Publicité





Star Academy du 21 novembre 2025, le prime 6 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le 4ème prime en direct de la Star Academy 2025. Une soirée à l’issue de laquelle un cinquième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





Star Academy du 21 novembre 2025, le programme du prime des surprises

Ce soir, c’est le prime des surprises ! Des élèves vont faire des duos qu’ils ont préparé sans savoir avec qui ils vont chanter. Et Aya Nakamura et Miki seront à leurs côtés, ainsi que d’autres artistes qui viendront faire des surprises aux élèves.. Victor, Léane et Théo P., nommés cette semaine, chanteront pour défendre leur place et l’un d’eux sera éliminé en fin de soirée.

La liste des chansons du prime

Les duos avec les artistes

– Aya Nakamura et sur un medley « Comportement », « Djadja », « Pookie » et « Baddies » avec tous les élèves non nommés

– Aya Nakamura, Sarah, Léa, Anouk, Lily et Bastiaan danseront sur « No stress »

– Miki et Mélissa « Particule »

– Un invité surprise et Théo L. sue « Caruso »



Publicité





Les collégiales

– Hymne « Voulez-vous ? » d’Abba

La battle du top 3 :

– Ambre sur « Je te promets » de Johnny Hallyday

– Sarah sur « Je suis malade » de Serge Lama

– Jeanne sur ?

Les grands moments du prime

– L’ouverture du prime : Mélissa sur « Dernière danse » d’Indila

– L’auto-portrait : Sarah

– Le tableau chanté / dansé : Ambre sur « Bad Romance » de Lady Gaga

– Le face à face : Léo et Bastiaan sur « Bohemian Rhapsody »

– Ambre et Bastiaan « Adieu » de Jérémy Frérot

– Sarah « Girls Just Want to Have Fun » de Cindy Lauper

Les chansons des nommés :

– Léane : « Heal the World » de Michael Jackson

– Théo P. : « Petite Marie » de Francis Cabrel

– Victor : « Mourir du scène » de Dalida

VIDÉO Star Academy du 21 novembre, la bande-annonce

vidéo à venir

Sondage Star Academy nominations, quelle équipe voulez voir rester ?