Pékin Express du 21 novembre 2025 : l’épisode 3 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Par /

Publicité

« Pékin Express : la route des glaces » au programme TV du vendredi 21 novembre 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 3 de « Pékin Express : la route des glaces ». Après l’élimination de Claire et Éric, place à la troisième étape au Kazakhstan.


A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur M6+ durant 7 jours.

Pékin Express du 21 novembre 2025 : l'épisode 3 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?
© Patrick ROBERT/M6


Publicité

« Pékin Express : la route des glaces », l’épisode 3 du 21 novembre

Pour cette troisième étape, les binômes mettent le cap sur Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan. Blottie au pied des montagnes, la cité mêle à merveille traditions et modernité. Mais ils n’auront pas le loisir de profiter du décor : la compétition repart de plus belle avec le retour de la redoutée règle des intouchables ! Trois courses vont ponctuer cette journée décisive. À chaque victoire, un binôme gagne le statut d’intouchable et échappe ainsi au redoutable duel final.

La première épreuve entraîne les candidats dans les gorges de Kimasar pour un trek physique en pleine montagne, entre dénivelés vertigineux et froid glacial. Puis direction la plus haute patinoire du monde, à plus de 1 700 mètres d’altitude, au cœur de la station de ski de Shymbulak, pour un défi givré. Enfin, les binômes devront affronter une chute libre impressionnante… sensations fortes garanties !


Publicité

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.

A LIRE AUSSI
Le Meilleur Pâtissier du 20 novembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay quart de finale)
Le Meilleur Pâtissier du 20 novembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay quart de finale)
“Rendez-vous avec Cyril Lignac” du 20 novembre : les invités de la première ce soir sur M6
“Rendez-vous avec Cyril Lignac” du 20 novembre : les invités de la première ce soir sur M6
La meilleure boulangerie de France du 20 novembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
La meilleure boulangerie de France du 20 novembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
Audiences 19 novembre 2025 : « Désenchantées » leader devant « Will Trent »
Audiences 19 novembre 2025 : « Désenchantées » leader devant « Will Trent »


Publicité


Retour en haut