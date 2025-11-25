Star Academy du 25 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 25 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens au château.











La journée débute avec le cours de danse de Jonathan. Il vient avec son binôme, la danseuse qui l’assiste sur les primes et les tableaux. Il leur apprend la chorégraphie pour les évaluations en binômes. Jonathan insiste sur le fait qu’ils doivent trouver une connexion.

Place ensuite au cours de chant avec Sofia. Ils travaillent la résonance, toujours en restant en binômes.

Et l »après-midi, Papy arrive pour le cours de chant. Il leur fait travailler « Roméo et Juliette » en utilisant le balcon en haut du château.



Après le départ de Papy, les académiciens répètent la danse des évaluations.

Lily appelle son copain, qui valide son binôme avec Théo L. et l’encourage. Il croit en elle et il est fier d’elle.

Lucie et Fanny arrivent pour annoncer les invités du prime : Gims, Linh, Tina Arena et Superbus (chansons et élèves pressentis ici). Elles ajoutent qu’Ed Sheeran chantera avec l’un d’eux au Zénith de Paris lundi prochain sur son titre « Camera ». Ils passeront une audition mercredi et c’est Ed qui choisira.

Mélissa appelle ses parents, qui l’encouragent à tout donner pour les évaluations. Et avec Bastiaan, ils choisissent leurs vêtements pour le lendemain. Tous répètent les chansons du prime avec Lucie et Fanny. Et direction leurs lits pour récupérer avant les évaluations !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 25 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.