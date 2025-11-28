Ligue des nations féminine : suivre le match France / Suède en direct, live et streaming (28 novembre 2025)



Ligue des nations féminine 2025, le match France / Suède en direct, live et streaming ce vendredi 30 mai 2025 – La France dispute le match aller pour la 3ème place de la Ligue des nations féminine ce soir face à la Suède.





A suivre ce soir à partir de 21h05 sur France 4, coup d’envoi à 21h10.







Ce soir, Équipe de France féminine accueille Équipe de Suède féminine dans le cadre du match aller pour la 3ᵉ place de la UEFA Women’s Nations League 2025. Coup d’envoi à 21h10 au Stade Auguste‑Delaune de Reims.



Après une élimination en demi-finale contre l’Allemagne, les Bleues visent un dernier podium cette année. Elles doivent s’imposer en aller-retour contre la Suède, avec un retour prévu à Stockholm mardi prochain.

France / Suède – Composition des équipes

🔵 France (composition probable) : Peyraud-Magnin – Mbock, Bussy, De Almeida, Lakrar – Geyoro, Karchaoui, Jean-François – Cascarino, Baltimore, Malard

🔵 Suède (composition probable) : Falk – Holmberg, Bjorn, Junttila, Sandberg – Lundkvist, Asllani, Zigiotti Olme – Rytting Kaneryd, Schroder, Jusu Bah

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 4 dès 21h05. Coup d’envoi de la rencontre à 21h10.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA et directement sur notre site.

France / Suède, match aller pour la 3ème place de l’UEFA Ligue des Nations féminine 2025, à suivre ce vendredi 28 novembre 2025 sur France 3.