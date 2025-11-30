Capital du 30 novembre 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6



Capital du 30 novembre 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Folie fiscale : quand le travail ne paie plus, les solutions pour s’en sortir ».





Capital du 30 novembre 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Folie fiscale, prix délirants : pourquoi tout augmente sauf vos salaires ?

Pour une grande partie des Français, il manque aujourd’hui près de 500 euros pour boucler le mois. En 2024, un ménage sur deux a même connu au moins un découvert bancaire. Pourquoi le travail semble-t-il rapporter de moins en moins ? Entre le coût de la voiture, de l’électricité ou encore de la santé, les dépenses essentielles flambent et tirent les budgets vers le bas. Surtout, les revenus sont étranglés par une avalanche de taxes : jamais le fossé entre salaire brut et salaire net n’a été aussi large. Certains chefs d’entreprise ont pourtant réussi à contourner les pièges fiscaux pour mieux rémunérer leurs collaborateurs, parfois grâce à des solutions inattendues. Et si, finalement, les retraités s’en sortaient mieux que les actifs ? Faut-il attendre la fin de sa carrière pour respirer financièrement ? Une partie de la jeunesse pense avoir trouvé la parade — et ce n’est pas grâce au travail. Leur stratégie : investir dans la pierre, un domaine où les gains sont imposés quatre fois moins que les revenus d’activité. De quoi donner envie de dire « ciao patron ».

500 euros de plus par mois : le jackpot des applis !

Imaginez gagner entre 200 et 1 500 euros supplémentaires chaque mois, sans patron ni horaires imposés. Des milliers de Français y parviennent déjà grâce à des techniques aussi ingénieuses que lucratives. Vinted, Tut Tut, Momox… comment maximiser ces plateformes pour augmenter son pouvoir d’achat ? À Brest (Finistère), Hugo, 21 ans, tire 1 500 euros mensuels de Vinted. Sa méthode : utiliser la photo fictive d’une « belle blonde » afin de doper ses ventes de vêtements. À Nîmes (Gard), Aline finance son carburant grâce à Tut Tut : en livrant de petits colis sur ses trajets quotidiens, elle engrange près de 200 euros par mois. Derrière ces services, des entreprises qui ont bien compris que tout peut devenir source de revenus. Exemple avec Momox, géant européen du livre d’occasion : la revente de bouquins via une simple application a généré 375 millions d’euros de chiffre d’affaires. Plongée dans cet univers où le complément de revenu est à portée de clic.



Jobs, immobilier, pouvoir d’achat : quelles villes vous en donnent le plus ?

Et si déménager suffisait à améliorer concrètement son pouvoir d’achat ? Un argument repris par de nombreuses régions : « Venez vivre le grand Armor », « Bourgogne-Franche-Comté, c’est franchement bien ! ». Derrière ces slogans parfois amusants, une véritable compétition fait rage.

Il y a d’abord les champions de l’immobilier abordable, comme Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Avec un prix moyen de 2 000 euros le mètre carré, il est possible d’acheter une maison proche de la mer pour environ 200 000 euros. Après des décennies d’exode, la ville séduit désormais 1 000 nouveaux habitants par an — attirés aussi par ses célèbres burgers à la coquille Saint-Jacques. Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) mise pour sa part sur l’emploi : sur les friches de l’ancien site Kodak, la commune veut devenir un modèle de réindustrialisation. Mais est-ce suffisant pour attirer durablement les actifs ? Et puis il y a un territoire qui rafle la mise : Montpellier (Hérault). La ville connaît un regain spectaculaire avec 8 000 nouveaux arrivants chaque année. Les familles y apprécient les 300 jours de soleil, mais surtout les nombreux services municipaux qui allègent les dépenses : mutuelle négociée, transports totalement gratuits… Voici comment la septième ville de France parvient à redonner de l’air au budget des ménages.