C à vous du 6 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 6 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Shein, avenir du commerce de proximité, consommation Made in France… Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U, est l’invité de C à vous

🔵 « IA mon amour » : “Envoyé Spécial” explore un phénomène aussi troublant qu’incontournable. On en parle avec Lila Bellili, grand reporter à “Envoyé Spécial”, pour son numéro “Je suis en couple avec mon IA !” diffusé ce soir à 21H15 sur France 2



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous ; le chef:Julien Sebbag

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎬 Benoît Poelvoorde & Pascal Elbé, pour “La bonne étoile” en salle mercredi

🎶 Alizée, pour sa tournée “25 ans déjà” qui débutera en septembre 2026

📖 Stéphane Malassagne, pour le livre “Le guide du charisme (décomplexé)” chez Michel Lafon

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 6 novembre 2025 à 19h sur France 5.