

Publicité





20h30 le dimanche du 7 décembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 7 décembre 2025 : les invités

🎭 Laurent Lafitte, la rencontre

En 1973, Jean Poiret et Michel Serrault triomphent au théâtre avec La Cage aux Folles, l’histoire d’un couple homosexuel dirigeant un cabaret de travestis. Dix ans plus tard, Broadway s’empare du phénomène… Aujourd’hui, la comédie musicale revient à Paris, et Laurent Lafitte endosse le rôle emblématique d’Albin, alias Zaza Napoli. C’est la rencontre de la semaine, dans les coulisses du théâtre du Châtelet.

🎬 Joséphine Japy, un premier film sur la différence – le coup de cœur de 20h30

Avec Qui brille au combat, en salle le 31 décembre, Joséphine Japy signe un premier film lumineux consacré à la différence. Elle y raconte l’histoire de Bertille, sa jeune sœur atteinte d’un handicap lourd, et le quotidien d’une famille qui affronte l’errance médicale, apprend à gérer l’incertitude et fait triompher la vie malgré tout.



Publicité





🎤 November Ultra en live

L’auteure-compositrice-interprète November Ultra offrira une prestation en direct de Come into my arms, une ballade vibrante et profondément émouvante.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV