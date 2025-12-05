C à vous du 5 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 5 décembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Lutte antiterroriste, rajeunissement des profils, marchés de Noël menacés… Le procureur national antiterroriste Olivier Christen est l’invité de C à vous

🔵 Protoxyde d’azote : la famille Alléno tire la sonnette d’alarme. On reçoit Isabelle Mescam-Alléno, maman d’Antoine Alléno et vice-présidente de l’association Antoine Alléno et Thomas Alléno, frère d’Antoine Alléno et membre fondateur de l’association Antoine Alléno



🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Ana Girardot, pour la série « le comte de Monte Cristo » sur France 2

🎶 Eddy Mitchell, pour son album édition collector « Amigos »

📖 Raphaël Quenard, pour le livre édition collector « Clamser à tataouine »

