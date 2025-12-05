La meilleure boulangerie de France du 5 décembre : qui a gagné et représentera Paris ?



Publicité





La meilleure boulangerie de France du 5 décembre 2025 – Ce vendredi soir sur M6, Michel Sarran, Noëmie Honiat, Chiara Serpaggi et Bruno Cormerais ne sont pas au rendez-vous dans la saison 11 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Alors que ce soir la chaîne diffuse le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, elle avait programmé deux épisodes à la suite hier pour compenser. Vous avez loupé et voulez savoir qui a gagné ? On vous dit tout !





Une émission à retrouver en replay sur M6+







Publicité





La meilleure boulangerie de France du 5 décembre 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 4ème semaine de la saison, le jury est à Paris.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Frédéric dans le XVème arrondissement de Paris qui a remporté la victoire avec la très belle moyenne de 9,4/10 (9/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).



Publicité





🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Gary dans le XVIIIème arrondissement de Paris qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,6/10 (9/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Daniel et Adèle dans le XIIème arrondissement de Paris qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,5/10 (9/10 pour la première impression, 7,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi, c’est la boulangerie de Maxime et Florence dans le XVIIème arrondissement de Paris qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,3/10 (8,5/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Vendredi, c’est la boulangerie de Jérémie et Keren dans le XIème arrondissement de Paris qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,5/10 (8/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

En fin d’émission, le jury a ensuite sacré le meilleur boulanger de la semaine qui aura le privilège de représenter Paris pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France. Il s’agit de la boulangerie de Frédéric dans le XVème arrondissement de Paris, que vous avez découvert lundi.

Rappel de la présentation de la nouvelle saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour un nouveau périple à travers toutes les régions de l’Hexagone. Cette aventure gourmande, dédiée à la découverte des plus belles boulangeries du pays, sera également l’occasion de mettre à l’honneur le terroir, les producteurs locaux et le patrimoine culturel français. Pour cette édition, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint le jury déjà composé de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe pourra aussi compter, ponctuellement, sur la présence du chef Danny Khezzar, venu partager cette expérience exceptionnelle.