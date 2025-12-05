Un Si Grand Soleil Spoiler : Sybille prête à tuer Dimitri, Lucas confronte Alix ! (épisode du 9 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1810 du 9 décembre 2025 – Les choses vont s’accélérer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de Montpellier « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Alix repart de chez Richard en ayant vidé le contenu de son coffre fort… Ce dernier s’en rend compte une fois Alix partie !











Et pour mettre la pression sur Lucas, que Sybille croit de mèche avec Alix, elle va jusqu’à enlever Dimitri. Ce dernier se réveille enchainé dans une casse automobile, avec absolument personne aux alentours…

Sybille débarque alors chez Lucas et lui montre une photo de Dimitri inconscient : elle menace de le tuer s’il ne lui rend pas le disque dur ! Lucas ne comprend pas, Sybille lui parle d’Alix Dardel… Et même s’il assure ne pas être mêlé à ça, elle ne le croit pas.

Lucas se rend à la galerie pour confronter Alix, il lui reproche d’avoir aggraver la situation : son ami Dimitri a été enlevé par Sybille ! Il veut céder et rendre le disque dur mais Alix refuse. Elle est convaincue que ce disque dur est sa seule chance de se sortir de là, elle lui demande un peu de temps : elle a quelqu’un sur le coup qui s’occupe de déverrouiller le disque dur pour récupérer les données.



Plus tard, Alix s’impatiente et demande à Bernier d’accélérer les choses… Elle lui parle de l’enlèvement, elle est terrifiée à l’idée de ce qui pourrait se passer ensuite…

