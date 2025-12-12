Demain Nous Appartient du 12 décembre : Jack et Lizzie font une découverte choc (résumé + vidéo épisode 2094 en avance)



Demain nous appartient du 12 décembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2094 de DNA – Jack et Lizzie vont faire une découverte choc ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». En effet, Clément assure leur avoir envoyé des lettres qu’ils n’ont jamais eu… Audrey semble les avoir interceptées !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 12 décembre 2025 – résumé de l’épisode 2094

Chez les Roussel, Lizzie refuse de connaître son père Clément, tandis que Jack veut lui laisser une chance. Théophile tente de défendre Clément auprès de Lizzie et d’Audrey, sans succès. Audrey lui reproche même d’avoir poussé Clément à partir en Thaïlande. Damien, inquiet pour sa place dans la famille, confie ses doutes à Roxane.

Jack finit par accepter de rencontrer seul son père. Une première complicité s’installe entre eux, et Jordan immortalise le moment. Mais le soir, Lizzie explose en voyant Clément chez elle. Avant de partir, il lui montre des photos d’eux dans son portefeuille et évoque les lettres qu’il leur a envoyées plusieurs fois par an… mais qu’ils n’ont jamais reçues.



Au marché de Noël, Alex et Bruno piègent Sylvain pour l’obliger à les aider, avec la complicité de Christelle. Mais celle-ci se trahit le soir en parlant trop. Elle avoue étouffer sous les inquiétudes de son mari.

Pendant ce temps là, Luc, rétabli, fait ses adieux à Émilie et aux filles. Il quitte Sète pour reprendre sa vie.

Au lycée, Diane profite d’un moment d’inattention pendant un cours de sport en extérieur pour s’éloigner et prendre l’air, mais Marceau, l’ayant vue partir, la suit pour ne pas la laisser seule. Ensemble, ils se rendent au marché de Noël, où Diane finit par lui confier son parcours et les difficultés qu’elle traverse. À leur retour au lycée, leur absence a déclenché l’alerte : Karim les sermonne, Émilie avoue à sa fille qu’elle a eu très peur, et Erica adresse à son fils un regard réprobateur.

VIDÉO Demain nous appartient du 12 décembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

