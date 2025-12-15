Ça commence aujourd’hui du 15 décembre 2025 : le sommaire



Ça commence aujourd'hui du 15 décembre 2025





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 15 décembre 2025 à 13h55

sujet non dévoilé

Et à 15h : « Une adoption et des liens si compliqués » (rediffusion)

Pour cette émission consacrée à l’adoption, Faustine Bollaert accueille trois femmes aux parcours bouleversants. Christine raconte l’adoption d’Alexandre, arrivé de Colombie à l’âge de 4 ans, dont les troubles de l’attachement ont marqué une enfance et une adolescence faites de souffrance, de colère et de violence, jusqu’à son suicide à 23 ans malgré les efforts constants de sa mère pour préserver le lien. Johanna, adoptée bébé au Kosovo, confie n’avoir jamais accepté son adoption ni l’absence de sa mère biologique, un rejet qui l’a conduite à une adolescence rebelle et à la dérive dans la drogue. Céline, enfin, adoptée à 3 ans en Roumanie par une mère célibataire, explique comment la révélation de l’existence de frères et sœurs a fait naître chez elle, dès l’enfance, un besoin irrépressible de retrouver sa famille biologique, au point de rejeter l’amour et le cadre offerts par sa mère adoptive.



Ça commence aujourd'hui dès 13h55 sur France 2.